Началась приёмка отремонтированных трамвайных путей на Красрабе

Кроме этого, на главном проспекте правобережья выполняются работы по приведению его к современным требованиям безопасности. Для этого был разработан и утвержден в ГАИ проект организации дорожного движения. Он предусматривает перенос нескольких остановок и пешеходных переходов, установку новой дорожно-знаковой информации и светофоров, закрытие переездов через трамвайные пути. Работы по этому контракту сейчас находятся в стадии завершения.