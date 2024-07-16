Началась приёмка отремонтированных трамвайных путей на Красрабе

Как рассказали в мэрии, специалисты УДИБа проверяют объемы и качество выполненных работ, в том числе с помощью инструментальной лаборатории.
Планируется, что процесс завершат в течение недели. После этого трамвайные пути на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» оценит еще одна комиссия. Специалисты проверят, чтобы были соблюдены все необходимые требования безопасности и примут решение о начале эксплуатации путей.
«Только после этого движение трамваев на проспекте будет запущено. О точных сроках будет сообщено дополнительно. После запуска электрический транспорт будет ходить по привычным красноярцам маршрутам», — рассказали в мэрии.
Напомним, ремонт трамвайных путей проводился на аварийном участке от Предмостной площади до здания № 106 по Красрабу. Работы начались в октябре 2023 года и завершились в соответствии с контрактом 15 июля 2024 года. За это время подрядчик демонтировал старое полотно, установил новые рельсы и шпалы, остановки и прочее. Всего восстановили 3,1 км трамвайных путей.
Кроме этого, на главном проспекте правобережья выполняются работы по приведению его к современным требованиям безопасности. Для этого был разработан и утвержден в ГАИ проект организации дорожного движения. Он предусматривает перенос нескольких остановок и пешеходных переходов, установку новой дорожно-знаковой информации и светофоров, закрытие переездов через трамвайные пути. Работы по этому контракту сейчас находятся в стадии завершения.