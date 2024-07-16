Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 16 июля

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 16 июля 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— пр. Победы, 162-А, 162-Б — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Молодогвардейцев, 56, 56-Б, 56-Д, 58-А, 58-Б; Северо-Крымская, 95−137, 132−166; пер. 1-й Северо-Крымский, 1−11, 2−16; пер. 2-й Северо-Крымский, 1−11, 2−6; Партизанская, 50−72; Ижевская, 42−46, 45−59; Актюбинская, 1−29, 2−40; Кутаисская, 6−18, 3; пер. Батайский, 1−21, 2−14; Парковая, 22; Тепличная, 63; Чайковского, 181−1; Аргаяшская, 21, 3 — с 08:00 до 18:00;
— Сухумская 2−20 (чет.); Жемчужная, 1−22; Попова, 21−41 (нечет.), 38−60 (чет.); Потемкина, 42−50 (чет.); У. Громовой, 1−9 (нечет.); Пятого Декабря, 33−44 — с 08:30 до 17:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Бурденюка, 9, 13 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Шлюзовая, 1−41; 3-я Осташковская, 2−16; 1−15; Гродненская, 1−19, 2−16; Куйбышева, 60−78; 1-я Херсонская, 1−15, 2−64; 2-я Херсонская, 1а −7, 4−14; Бахчисарайская, 1−31; Волховская, 57−63; 34−42 — с 08:00 до 17:00;
— Кудрина, 1, 3, 5, 12; Качалина, 2; Полянка, 12, 16 — с 08:00 до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Дзержинского, 84 — с 09:00 до 18:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Ш. Металлургов, 59; Жукова, 28 — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Блюхера, 2 (подъезды 3, 4), 4 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Блюхера, 15−37; Междугородняя, 1−22; пер. Минеральный, 1−16; Азовская, 1−10; Щукина, 1−14 — с 08:00 до 16:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— пер. Слесарный, 12; Завалишина, 39; Волочаевская, 37 — с 08:30 до 18:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Советская, 17 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Энгельса, 21, 21/3, 3/2, 11; пер. Зеленый, 6; пр. Свердловский, 38 — с 16:00 до 18:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.