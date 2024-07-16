В Челябинске выросло число кафе и ресторанов на свежем воздухе

Вопрос был изучен аналитиками службы мониторинга 2ГИС, а опубликованы результаты исследования изданием «Коммерсант». Срез показал, что в Челябинске в этом сезоне количество летних веранд в заведения общественного питания увеличилось на 10 процентов в сравнении с состоянием дел в прошлом году. По полученным данным в южноуральском мегаполисе в июле этого года работает 235 площадок на свежем воздухе. Эксперты считают, что рост рынка обеспечил формат «столик на улице», который стали значительно чаще использовать челябинские рестораны и кафе. Такой вариант размещения прибавил в Челябинске за год 39%.