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В Челябинске выросло число кафе и ресторанов на свежем воздухе

Опубликованы результаты исследования по рынку летних веранд в общепите в разных российских городах.

Опубликованы результаты исследования по рынку летних веранд в общепите в разных российских городах.

Вопрос был изучен аналитиками службы мониторинга 2ГИС, а опубликованы результаты исследования изданием «Коммерсант». Срез показал, что в Челябинске в этом сезоне количество летних веранд в заведения общественного питания увеличилось на 10 процентов в сравнении с состоянием дел в прошлом году. По полученным данным в южноуральском мегаполисе в июле этого года работает 235 площадок на свежем воздухе. Эксперты считают, что рост рынка обеспечил формат «столик на улице», который стали значительно чаще использовать челябинские рестораны и кафе. Такой вариант размещения прибавил в Челябинске за год 39%.

В целом по российским городам-миллионникам в этом году число летников «поправилось» на 15%.

туризм и отдых