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Приметы на Маковый день: что нельзя делать 16 июля 2024 года

Во вторник, 16 июля, вспоминают мучеников день Мокия и Марка, которые жили во времена императора Максимиана.

Во вторник, 16 июля, вспоминают мучеников день Мокия и Марка, которые жили во времена императора Максимиана. В народном календаре дата известна, как Маковый день или день Мокия и Демида.

Что можно делать 16 июля:

  • мужчины отправлялись на сенокос, а вот женщины шли собирать первый мак;
  • считается, что само растение мака в этот день наделяется особыми свойствами, поэтому его семена рассыпали везде, например, под подушку (чтобы убрать бессоницу), в кошельки (чтобы деньги водились), а также под порог дома (чтобы нечисть не вошла);

Что нельзя делать 16 июля:

  • создавать обереги, талисманы;
  • начинать новые дела;
  • использовать мак в выпечке;
  • одалживать деньги;

Народные приметы:

  • идет дождь — осадки будут и следующие 40 дней;
  • комары и мошкара летают кругами — к хорошей погоде;
  • собака храпит — погода испортится, а если фыркает — то будет, наоборот тепло.