Приметы на Маковый день: что нельзя делать 16 июля 2024 года

Во вторник, 16 июля, вспоминают мучеников день Мокия и Марка, которые жили во времена императора Максимиана. В народном календаре дата известна, как Маковый день или день Мокия и Демида.
Что можно делать 16 июля:
- мужчины отправлялись на сенокос, а вот женщины шли собирать первый мак;
- считается, что само растение мака в этот день наделяется особыми свойствами, поэтому его семена рассыпали везде, например, под подушку (чтобы убрать бессоницу), в кошельки (чтобы деньги водились), а также под порог дома (чтобы нечисть не вошла);
Что нельзя делать 16 июля:
- создавать обереги, талисманы;
- начинать новые дела;
- использовать мак в выпечке;
- одалживать деньги;
Народные приметы:
- идет дождь — осадки будут и следующие 40 дней;
- комары и мошкара летают кругами — к хорошей погоде;
- собака храпит — погода испортится, а если фыркает — то будет, наоборот тепло.