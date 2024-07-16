20 июля в Красноярске планируют провести патриотический фестиваль

На нём состоится выставка военной техники, будут развёрнуты различные спортивные локации. Свою работу презентуют волонтёрские сообщества города, активно помогающие нашим бойцам на СВО.
Юные гости фестиваля смогут написать письмо военнослужащим или нарисовать рисунок. Все весточки будут отправлены нашим защитникам. Фестиваль будет сопровождаться патриотичными песнями. А вечером, под открытым небом, можно будет посмотреть фильм «Белый тигр».
Частью фестиваля станет консультационный центр, где в режиме «единого окна» можно будет узнать все подробности службы по контракту, подписанному с Министерством обороны РФ, а также обо всех мерах социальной поддержки для защитников Родины. На вопросы ответят специалисты социальной защиты населения, службы единого колл-центра «117». Кроме того, из первых уст военнослужащих можно будет получить ответы на все вопросы о службе в зоне СВО.
«Недавно министерством обороны РФ были озвучены данные, что с начала текущего года около 190 тысяч россиян заключили контракт, чтобы защищать нашу страну. В числе защитников — красноярцы, которые продолжают вступать в ряды российской армии, — отметила заместитель главы города по общественно-политической работе-руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева. — На фестивале мы хотим объединить всех, кто желает поблагодарить наших защитников, представителей нашей Сибирской дивизии, а также ответить на вопросы тех, кто только собирается стать частью боевого братства».