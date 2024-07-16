20 июля в Красноярске планируют провести патриотический фестиваль

«Недавно министерством обороны РФ были озвучены данные, что с начала текущего года около 190 тысяч россиян заключили контракт, чтобы защищать нашу страну. В числе защитников — красноярцы, которые продолжают вступать в ряды российской армии, — отметила заместитель главы города по общественно-политической работе-руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева. — На фестивале мы хотим объединить всех, кто желает поблагодарить наших защитников, представителей нашей Сибирской дивизии, а также ответить на вопросы тех, кто только собирается стать частью боевого братства».