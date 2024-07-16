Ограничение движения введут на нескольких улицах Алматы

— с 9 часов 16 июля до 19.00 часов 17 июля движение будет закрыто по улице Карасай батыра от улицы А. Шарипова до улицы Кожамкулова;
— с 9 часов 17 июля до 16.00 часов 18 июля движение будет ограничено по улице Наурызбай батыра от улицы Карасай батыра до улицы Кабанбай батыра по одной полосе. Проезд будет открыт по оставшимся трем полосам.
«Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону», — говорится в сообщении.