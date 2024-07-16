Операцию на сердце методом криоаблации впервые провели ребёнку в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области, уникальную операцию выполнили 13-летнему школьнику с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта: это врождённая аномалия строения сердца, при которой в органе появляются дополнительные проводящие пути. Серьёзных симптомов заболевание не имеет, однако в детском возрасте при физических нагрузках может наступить внезапная смерть. Ежегодно в коррекции синдрома в Приангарье нуждаются около 50 детей.
Обычно при лечении подобных патологий используют метод радиочастотной аблации, однако в таком случае есть риск повреждения структур нормальной проводящей системы. Преимуществом же криоаблации является безопасность воздействия в опасной зоне. В зоне воздействия температуру снижают до минус 70 градусов. Известно, что операция прошла успешно, лишние проводящие пути устранили, и теперь подросток может вернуться к полноценной жизни.