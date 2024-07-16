Федеральный проект «Чистая страна» улучшит качество жизни 26 миллионов россиян

В рамках национального проекта «Экология» с 2019 года реализуется специальный федеральный проект «Чистая страна». Его задача — сокращать в стране площади, которые заняты несанкционированными свалками, мусорными полигонами, прудами-отстойниками и другими местами складирования отходов. Все они являются объектами накопленного экологического вреда. В том числе — и для здоровья человека.
Но мало ликвидировать эти «горячие отходные точки», надо еще и рекультивировать землю, на которой они находились. И вот уже пять лет на месте бывших мусорных свалок появляются зеленеющие газоны, цветники и даже места отдыха.
В Севастополе на месте несанкционированной свалки «Трензина балка» по программе рекультивации высаживают травы-сидераты. Это такие виды растений, которые позволяют обеспечить высокую плодородность почвы, защитить побеги полезных культур от сорняков и вредителей.
Ранее с площади в 2,27 га убрали 180 тысяч кубов отходов IV и V классов опасности, слой почвы очистили от тяжелых металлов. «Возрожденный к жизни земельный участок будут использовать в сельскохозяйственных целях и для оборудования зон отдыха», — сообщила замначальника управления регулирования природопользования и разрешительной деятельности департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Вера Толкачева.
В Краснодаре при поддержке национального проекта «Экология» завершают рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов в поселке Кирпичном.
Эту свалку эксплуатировали более четверти века, за это время здесь накопилось более миллиона кубометров отходов. Специалисты уже выполнили 95%. А сейчас ведут работы последнего, биологического этапа: распределяют плодородный слой грунта, сеют газоны.
«Мы ждали эту рекультивацию очень давно. Сейчас наконец-то сделали. Во-первых, сразу улучшился внешний вид нашего поселка, во-вторых, появилась возможность прогуляться по улице, подышать свежим воздухом, в-третьих, улучшилось общее санитарное состояние в нашем поселке. В общем, одни плюсы», — поделилась местная жительница Людмила Оленцова.
В Темниковском районе (Республика Мордовия) на полигоне площадью в 2,5 га за многие годы собралось более 25 тысяч кубов мусора. Недавно здесь завершили технический этап работ. И приступили к биологическому: завезенный грунт засеют многолетними травами.
«Я долгие годы жила рядом с этой свалкой. Горы мусора часто горели, не раз огонь подходил близко к нашему дому. Было страшно. И мы очень обрадовались, когда начались работы по рекультивации. Ждем не дождемся их окончания», — говорит жительница Темниковского района Екатерина Еськина.
К чему может привести не только открытое возгорание, но даже почти незаметное тление на свалке, рассказала газета «Известия Мордовии». В Ромодановском районе инспекторы Росприроднадзора зафиксировали тление отходов с выделением белого дыма и запахом гари на площади 250 кв. м. По предварительным данным, причиной стало самовозгорание из-за продолжительного действия солнечных лучей на бытовой мусор. Отвечающему за свалку предприятию направлено предостережение с требованием ликвидировать опасность. Ведь, как гласит известная народная мудрость, дыма без огня не бывает.
Газета «Кубанские новости» приводит и другой пример. На мусорном полигоне в селе Борисовка под Новороссийском в июне вспыхнул пожар.
«С этим объектом мы знакомы давно, — сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. — Сюда свозят отходы из крупных городов — Геленджика, Новороссийска. Больше года назад мы проводили маркшейдерские исследования, которые показали, что вместимость полигона еще в мае 2023-го была исчерпана. Но сброс отходов на свалку продолжался. Безответственность и халатность. Материалы проверки мы передали в прокуратуру. Ситуацию контролируем, будем добиваться закрытия полигона».
Идет рекультивация свалки бытовых отходов и в Юго-западном микрорайоне Белгорода. На огромной площади в 20,4 га накоплено 1,2 млн кубов мусора. Отходы свозили сюда с 1977 по 2006 годы, а закрыли свалку только в 2019 году.
Сейчас уже сформировано «тело» полигона, смонтирована система сбора, очистки и отвода фильтрата, оборудованы резервуары для ливневых стоков, пожарные пруды и водопроводы. В ближайшее время специалистам предстоит накрыть площадку плодородным слоем грунта, провести благоустройство и озеленение территории, выполнить электрификацию и установить систему дегазации.
«Этот экологический проект очень важен для города. Вместо свалки появится большая зеленая территория, пригодная для превращения ее в зону отдыха», — отметил мэр Белгорода Валентин Демидов.
Газета «Белгородские известия» напомнила правила обращения с бытовым мусором и об ответственности за нарушение этих правил. Например, что и как можно сжигать рядом с домом в городе или на даче. Пищевые и растительные отходы следует укладывать в компостную яму. А если сжигать, но в железной бочке, которая максимально удалена от строений, деревьев и кустарников. Ни в коем случае нельзя жечь пластик и синтетические отходы. При горении они выделяют ядовитые газы.
Крупногабаритный мусор следует отнести на специально площадку (график вывоза следует уточнять в администрации поселения). Крупный строительный мусор должны вывезти на полигон работники специализированной компании.
Штраф за несанкционированную свалку мусора и за оставление крупногабаритного и строительного мусора на контейнерных площадках — до двух тысяч рублей.
Каждый год в России собирается около 70 миллионов тонн мусора. Несанкционированные свалки загрязняют воздух, водоемы, почву.
Стратегическая задача нацпроекта «Экология» по этому направлению — восстановить земли, занятые такими полигонами, чтобы улучшить качество жизни более 28 миллионов россиян. К концу 2024 года будет ликвидирована 191 свалка на площади 2,3 тысячи гектаров в границах 148 городов.
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