Федеральный проект «Чистая страна» улучшит качество жизни 26 миллионов россиян

Газета «Белгородские известия» напомнила правила обращения с бытовым мусором и об ответственности за нарушение этих правил. Например, что и как можно сжигать рядом с домом в городе или на даче. Пищевые и растительные отходы следует укладывать в компостную яму. А если сжигать, но в железной бочке, которая максимально удалена от строений, деревьев и кустарников. Ни в коем случае нельзя жечь пластик и синтетические отходы. При горении они выделяют ядовитые газы.