Снят документальный фильм о событиях в Херсоне

«Кинул клич через социальные сети, и люди начали присылать эксклюзивные сюжеты и снимки. В фильм вошло примерно 70 процентов из них, — продолжает Малькевич. — Что означает русский Херсон? К примеру, в фильме показан реальный митинг в 2014 году, посвященный Дню победы, на нем выступал тогдашний губернатор Херсонской области, который заявил, что Гитлер — освободитель Украины. После этих слов молодая женщина с ребенком на руках подошла к нему и выразила свое возмущение. Началась практически стычка. К ней подбежали на помощь другие горожане, которые также осмелились открыто противостоять губернатору и его фашистской зомбопропаганде».