Бездетные пассажиры заявили, что не хотят летать с детьми

В сети развернулись бурные обсуждения, затрагивающие маленьких пассажиров и их родителей. Одна девушка написала о том, что мечтает о чайлд-фри рейсах, где не будет маленьких путешественников. Она рассказала о своей истории. По ее словам, помимо беспокойства, которое исходило от ее маленького соседа, ее смутил тот факт, что родительница малыша трижды меняла ему грязный подгузник. Делала она это прямо в салоне самолета, а не в уборной.
«В прошлом году я летала в отпуск. Мой обратный рейс был просто ужасен. У женщины, сидевшей позади меня, был маленький ребенок. Он нервничал, кричал, потом пинал спинку моего сиденья, задирал ноги на мой подлокотник. Все бы ничего, но малыш трижды справил нужду в памперс, а его мама не удосужилась пойти с ним в уборную. Запах стоял ужасный».
Далее пассажирка отметила, что за четыре часа ей не удалось расслабиться, так как на борту было много детей, и их родители даже не старались их успокоить.
«Кажется, детям надо давать успокоительные на рейс».
У пользователей Reddit на этот счет было несколько мнений: кто-то был солидарен с высказыванием, а кто-то написал, что смена подгузника в салоне — это, конечно, плохо, но не повод ругаться на родителей или жаловаться. Однако были те, кто выступил за введение дополнительных рейсов без детей.
К примеру, один из них написал, что пора бы уважать права бездетных. Мол, не всем дети приносят радость, поэтому компаниям стоит проявить понимание и в этом вопросе. Он заявил, что многие будут готовы заплатить двойную цену за свое спокойствие. Один пассажир написал о том, что однажды их самолет экстренно посадили, так как одному из пассажиров стало плохо во время того, как его соседка меняла подгузник сына.
Другой же задал вопрос и спросил, почему на рейс допускаются люди с болеющими детьми?
«Я летел 12 часов рядом с семьей. Их ребенок сильно болел, но их не пересадили. Простуда ребенка за 12 часов, видимо, перешла и ко мне: следующие дни я не вставал с кровати. Моя поездка была испорчена, более того, я не смог решить рабочие вопросы. Никто не менялся местами, самолет был полный, идти было некуда».
Комментаторы отметили, что у них нет злости на детей, но они обвиняют их родителей в эгоизме. Так как многие из них не думают о комфорте других пассажиров, при этом требуют к себе полного понимания.
Другая пользовательница написала, что подвергать длительному перелету ребенка — полная безответность родителей.
«Мои родители не брали меня с собой до пяти лет, потому что на такой высоте у многих детей сильно болят голова и уши, но они не могут сказать об этом, из-за этого нервничают и плачут. Это издевательство. В целом отпуск с ребенком тяжело назвать отдыхом, и зачем вашему малышу новые города и страны? А если они летят повидаться с семьей, возможно, взрослым стоит взять на себя ответственность и навестить ребенка?».
«Я не буду платить за чужие ошибки», — написал другой читатель. По его мнению, именно родителям стоит докупать себе дополнительные места. В основном пожаловались пассажиры, у кого нет собственных детей. По их мнению, рейсы без допуска детей просто обязаны существовать в 2024 году, так как они терпели уже долгое время навязанную годами этику и терпимость.