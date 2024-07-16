Бездетные пассажиры заявили, что не хотят летать с детьми

«Мои родители не брали меня с собой до пяти лет, потому что на такой высоте у многих детей сильно болят голова и уши, но они не могут сказать об этом, из-за этого нервничают и плачут. Это издевательство. В целом отпуск с ребенком тяжело назвать отдыхом, и зачем вашему малышу новые города и страны? А если они летят повидаться с семьей, возможно, взрослым стоит взять на себя ответственность и навестить ребенка?».