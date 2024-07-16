На Северный полюс доставили флаг, посвященный 450-летию Уфы.

В пресс-службе администрации Уфы добавили, что одной из главных целей экспедиции стало установление мировых рекордов. Так, Федор Конюхов с пилотом Игорем Потапкиным на паралёте стартовали со льдины, пролетели в тяжелых погодных условиях 440 километров и приземлились точно на Северном полюсе. В таких широтах и на такие расстояния на паралёте никто никогда не летал. Еще одним рекордом стал 50-километровый забег на Северном полюсе по палубе ледокола. Владимир Волошин пробежал дистанцию за 5 часов 26 минут. Еще четыре человека пробежали по ледоколу полумарафон — 21 км.