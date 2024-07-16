На Северный полюс доставили флаг, посвященный 450-летию Уфы, сообщила председатель Общественной палаты Уфы Ольга Одинокова, вошедшая в состав экспедиции на атомном ледоколе «50 лет Победы». Свои подписи с пожеланиями уфимцам на флаге поставили известный путешественник Федор Конюхов, а также командир атомного ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов.
«Мэром нам была дана возможность доставить на Северный полюс флаг, на котором обозначена знаменательная дата — 450 лет нашей столицы, — рассказала Ольга Одинокова. — Мы пообщались с Федором Филипповичем. Он поздравил Уфу с юбилеем и передал добрые пожелания всем жителям города».
В пресс-службе администрации Уфы добавили, что одной из главных целей экспедиции стало установление мировых рекордов. Так, Федор Конюхов с пилотом Игорем Потапкиным на паралёте стартовали со льдины, пролетели в тяжелых погодных условиях 440 километров и приземлились точно на Северном полюсе. В таких широтах и на такие расстояния на паралёте никто никогда не летал. Еще одним рекордом стал 50-километровый забег на Северном полюсе по палубе ледокола. Владимир Волошин пробежал дистанцию за 5 часов 26 минут. Еще четыре человека пробежали по ледоколу полумарафон — 21 км.