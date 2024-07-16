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Светофор на пересечении Красноярской и Пискунова в Иркутске отключили 16 июля

При проезде автовладельцам следует ориентироваться на знаки и разметку.
Источник: Комсомольская правда

В областном центре на перекрестке двух улиц отключили светофор. Устройство для регулирования движения на пересечении Красноярской и Пискунова не будет работать до обеда 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— В связи с плановыми работами «Южных электрических сетей» до 13:00 отключен светофорный объект, — поделились в администрации.

При проезде автовладельцам следует ориентироваться на предписывающие знаки и нанесенную разметку, а также правила дорожного движения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что благоустройство проезжих частей в Иркутске идет полным ходом. Сразу на двух улицах Пролетарской и Володарского начали укладывать верхний слой асфальта.