Врачи назвали два продукта, которые приближают старость, меняя внешность

Однако тут есть нюанс. Этот показатель связан с полезными липидами, которые содержатся преимущественно в орехах, авокадо, жирной рыбе. А вот насыщенный жир — это та пища, которую рекомендуется ограничить. В списке, например, жирное мясо, сливочное, пальмовое и кокосовое масла, свиное сало. Подчеркивается, что стоит свести к минимуму и трансжир в рационе. Как правило, он присутствует в магазинной выпечке, десертах с большим сроком хранения, в быстрой еде (фастфуд) и других готовых полуфабрикатах, передает здоровое-питание.рф. Систематическое употребление такой еды дает лишь кратковременное удовлетворение, попутно оказывая негативное влияние на сердце и сосуды, желудочно-кишечный тракт, состояние кожи и так далее.