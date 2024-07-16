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Топ-5 новостей в Молдове на 16 июля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 16 июля 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 79% 755 мм рт. ст. +27°
Источник: Комсомольская правда

1. «Выращивайте вместо винограда бананы и кокосы»: Власть в Молдове предлагает радикальное решение борьбы с засухой и изменением климата.

2. Европейский вектор окончательно всем запутал остатки мозгов: В Молдове предлагается утвердить очередную пустышку.

3. Ни дня передышки, аномальная жара продолжает нас изматывать: В Молдове по-прежнему больше +40 градусов, без осадков и ветерка.

4. Пекло в Кишиневе: «Из троллейбусов без кондиционеров можно выносить трупы…».

5. Убийство гражданина Турции в Кишиневе обрастает новыми деталями: «Он представлял угрозу безопасности государства, и ему отказали в предоставлении убежища» — парламент.

экология