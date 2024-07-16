6 лесных пожаров потушили в Иркутской области за последние сутки

На данный момент пожарные ведут борьбу еще на 12 участках в Катангском, Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах. В общей сложности за последние сутки в работе были задействованы 507 человек и 36 единиц техники, в том числе четыре вертолёта и пять самолетов.