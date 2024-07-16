6 лесных пожаров потушили в Иркутской области за последние сутки

Четыре пожара в Мамско-Чуйском районе потушили за последние сутки, а также по одному в Катангском и Киренском районах. Огонь расположился на территории в 414 га. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— В локализованном состоянии на утро 16 июля перешло 11 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 771 га: 5 — в Мамско-Чуйском, 3 — в Киренском, 2 — в Катангском и 1 — в Бодайбинском районах, — уточняют в пресс-службе.
На данный момент пожарные ведут борьбу еще на 12 участках в Катангском, Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах. В общей сложности за последние сутки в работе были задействованы 507 человек и 36 единиц техники, в том числе четыре вертолёта и пять самолетов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянке взорвался телефон, оставленный на зарядке. Из-за чего начался пожар.