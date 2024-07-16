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В Омске устранили критические недостатки на Горбатом мосту

В Омске прошли ремонтные работы на Октябрьском мосту, который жители также называют Горбатым.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, в рамках гарантийных обязательств подрядная организация «Арт-Ремстрой» в минувшие выходные выполнила ремонт дорожного покрытия Октябрьского моста в обе стороны.

«В этом году во время комиссионных обследований объектов на Октябрьском мосту были выявлены критические неровности на некоторых участках, которые мешали безопасному движению транспорта», — отметили в мэрии Омска.

Для устранения недостатков подрядчик выполнил фрезерование и снял верхний поврежденный слой асфальта, после чего дорожники приступили к укладке нового покрытия, отремонтировав порядка 3,5 тысячи кв. м дороги.

ЖКХ