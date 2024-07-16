В Омске устранили критические недостатки на Горбатом мосту

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, в рамках гарантийных обязательств подрядная организация «Арт-Ремстрой» в минувшие выходные выполнила ремонт дорожного покрытия Октябрьского моста в обе стороны.
«В этом году во время комиссионных обследований объектов на Октябрьском мосту были выявлены критические неровности на некоторых участках, которые мешали безопасному движению транспорта», — отметили в мэрии Омска.
Для устранения недостатков подрядчик выполнил фрезерование и снял верхний поврежденный слой асфальта, после чего дорожники приступили к укладке нового покрытия, отремонтировав порядка 3,5 тысячи кв. м дороги.