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Прямые рейсы из Перми в Шарм-эль-шейх продолжатся до конца лета

Последний рейс состоится 27 августа.

Источник: Freepik

На онлайн-табло в аэропорту Большое Савино появились данные, свидетельствующие о том, что авиакомпания AlMarsia Universal Airlines продлила летную программу из Перми в Шарм-эль-Шейх до конца лета, а если точнее, до 27 августа.

Первый рейс в августе состоится 6 числа, во вторник. Время пути составит 5 часов 45 минут. Повезет туристов Airbus A321.

Ранее «Комсомолка» писала, что Авиакомпания «Уральские авиалинии» совместно с туроператором Fun&Sun планируют запустить чартерные рейсы из Перми на египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Полетная программа еще окончательно не утверждена. Но уже известно, что полеты намерены организовать в период с 1 ноября этого года по 18 марта 2025 года.