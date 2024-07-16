Прямые рейсы из Перми в Шарм-эль-шейх продолжатся до конца лета

На онлайн-табло в аэропорту Большое Савино появились данные, свидетельствующие о том, что авиакомпания AlMarsia Universal Airlines продлила летную программу из Перми в Шарм-эль-Шейх до конца лета, а если точнее, до 27 августа.
Первый рейс в августе состоится 6 числа, во вторник. Время пути составит 5 часов 45 минут. Повезет туристов Airbus A321.
Ранее «Комсомолка» писала, что Авиакомпания «Уральские авиалинии» совместно с туроператором Fun&Sun планируют запустить чартерные рейсы из Перми на египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Полетная программа еще окончательно не утверждена. Но уже известно, что полеты намерены организовать в период с 1 ноября этого года по 18 марта 2025 года.