Прямые рейсы из Перми в Шарм-эль-шейх продолжатся до конца лета

Ранее «Комсомолка» писала, что Авиакомпания «Уральские авиалинии» совместно с туроператором Fun&Sun планируют запустить чартерные рейсы из Перми на египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Полетная программа еще окончательно не утверждена. Но уже известно, что полеты намерены организовать в период с 1 ноября этого года по 18 марта 2025 года.