В селе под Волгоградом ввели карантин из-за бешеной коровы

Как сообщили V102.RU в комитете ветеринарии Волгоградской области, смертельный вирус выявили у молодой коровы на одном из подворий. Вполне возможно, что корову покусало зараженное бешенством дикое животное. В настоящее время в селе действуют меры по не допущению распространения инфекции. В частности, запрещен ввоз и вывоз домашних животных, снятие шкур с трупов животных, а также оборот кормов и продуктов животноводства. Посещение территории эпизоотического очага также закрыто для посторонних лиц, кроме специалистов ветслужбы.