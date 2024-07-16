Губернатор Иркутской области встретился с участником СВО из Братска

— Когда мы познакомились, вы были майором запаса, теперь — уже полковник. Важно, что многие жители Иркутской области достойно показывают себя во время СВО, это видит командование и продвигают ребят по службе. Мы со своей стороны тоже ведем работу, чтобы вы с сослуживцами знали, что мы помним о вас, поддерживаем и всегда готовы помочь словом и делом, — сказал Игорь Кобзев.