Губернатор Иркутской области встретился с участником СВО из Братска

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с участником спецоперации из Братска. Мужчина отправился на защиту Родины еще в сентябре 2022, а сейчас пришел в отпуск. Глава региона поздравил бойца с получением еще одного воинского звания. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.
— Когда мы познакомились, вы были майором запаса, теперь — уже полковник. Важно, что многие жители Иркутской области достойно показывают себя во время СВО, это видит командование и продвигают ребят по службе. Мы со своей стороны тоже ведем работу, чтобы вы с сослуживцами знали, что мы помним о вас, поддерживаем и всегда готовы помочь словом и делом, — сказал Игорь Кобзев.
После отпуска боец спецоперации вернуться за «ленточку». Мужчина вместе с другими участниками СВО отправил заявку на участие в программе «Время героев». После прохождения, которой он сможет устроиться на работу в государственные и муниципальные учреждения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске впервые пройдет чемпионат России по боксу. На нем планируют сформировать новый состав сборной страны.