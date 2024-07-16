На бульваре Архитекторов в Омске появятся дождевые сады

Главной изюминкой парка станут дождевые сады с ветромоделированием. Эти сложные инженерные сооружения фильтруют осадки и снижают нагрузку на ливневку, а климат в парке благодаря дождевым садам станет более мягким и комфортным в любую погоду. Отметим, бульвар станет первым общественным пространством города, при проектировании которого выполнялось ветромоделирование.