На бульваре Архитекторов в Омске появятся дождевые сады

Минстрой Омской области рассказал о создании в городе парка, который расположится вдоль бульвара Архитекторов от ул. 70-летия Октября до поймы реки Замарайки. Он будет назван именем ученого Петра Драверта. Авторами проекта являются федеральны девелопер «Брусника», команда проекта «Город решает» и бюро МЛА+ и TOBE.
Главной идеей пространства станет «Путь к Иртышу». Здесь появятся зоны для игр, выгула и тренировок собак, зоны для тихого отдыха и пикников, парковки и детские площадки. Озеленят территорию растениями, характерными для Прииртышья.
Главной изюминкой парка станут дождевые сады с ветромоделированием. Эти сложные инженерные сооружения фильтруют осадки и снижают нагрузку на ливневку, а климат в парке благодаря дождевым садам станет более мягким и комфортным в любую погоду. Отметим, бульвар станет первым общественным пространством города, при проектировании которого выполнялось ветромоделирование.