Опасная жара до 37 градусов и засуха будут держаться в Воронежской области

Сегодня во вторник, 16 июля, на территории региона будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный 8−13 м/с. Днем сильная жара 31−36°.
В Воронеже днем 31−33°, без осадков.
В среду, 17 июля, по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный 7−12 м/с. Температура ночью 17−22°, днем сильная жара 32−37°.
В Воронеже без осадков. Температура ночью 20−22°, днем 32−34°.
В четверг, 18 июля, в Воронежской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град. Ветер северо-западный 8−13 м/с, при грозах порывы до 17 м/с. Температура ночью 19−24°, днем сильная жара 31−36°.
В Воронеже ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 21−23°, днем 32−34°.
Самый жаркий день 16 июля наблюдался в 2016 году, тогда шкала термометра в тени поднялась до 36,2 градусов. Самый холодный день 16 июля был в 1968 году, воздух прогрелся всего лишь до 7,7 градусов.