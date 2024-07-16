Нос был заложен, из него пахло гнилью: то, что обнаружили в носу 5-летнего мальчика, удивило

Врачи-лоры Детской республиканской клинической больницы Бурятии не только помогают маленьким и юным пациентам вылечить насморк, но и часто вытаскивают различные инородные предметы, которые застревают в носу или ухе. Об интересных и необычных случаях из медицинской практики в своих соцсетях рассказала отоларинголог Елена Дабаева.
— На очередном дежурстве за помощью к врачам обратилась мама с ребенком 5-ти лет с жалобами на заложенность носа и гнилостный запах. Со слов мамы, ребенок жаловался несколько дней, но то, что в носу может находиться инородное тело — отрицал, — рассказывает Елена Дабаева.
Осмотр показал, что вокруг носа были следы раздражения кожи, а справа в носовом ходе обнаружен кусочек поролоновой губки с отделяемым и специфическим запахом гноя. Специалисты благополучно извлекли инородное тело с помощью специального крючка. У маленького пациента сразу же наступило облегчение. Ребенок признался, что случайно засунул кусочек поролона в нос и испугался, что родители отругают его и повезут в больницу.
Елена Дабаева рассказывает, что некоторые инородные тела могут не вызывать особенный дискомфорт, но при этом несут угрозу попадания в гортань и нижние дыхательные пути.
— На плановую операцию по удалению аденоидов поступил ребенок. На осмотре перед операцией была обнаружена деталька от конструктора LEGO. Она была с отверстием по середине и пропускала воздух. Инородное тело было извлечено и операция прошла без осложнений.
А недавно к врачам обратился 11-летний пациент, который жаловался на инородное тело в ухе. По его словам, он возвращался вечером с детской площадки, зашел на веранду дома, включил свет и почувствовал, что в ухо залетело насекомое. По пути до больницы мальчик ощущал боли от движения внутри уха.
— При промывании насекомое было обнаружено. Оказалось, что это мотылек. Мальчик почувствовал облегчение. Также бывают случаи обнаружения тараканов в ушах. Особенно часто обращаются к врачам после дезинсекции и обработки квартир средствами от насекомых.