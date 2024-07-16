Нос был заложен, из него пахло гнилью: то, что обнаружили в носу 5-летнего мальчика, удивило

Осмотр показал, что вокруг носа были следы раздражения кожи, а справа в носовом ходе обнаружен кусочек поролоновой губки с отделяемым и специфическим запахом гноя. Специалисты благополучно извлекли инородное тело с помощью специального крючка. У маленького пациента сразу же наступило облегчение. Ребенок признался, что случайно засунул кусочек поролона в нос и испугался, что родители отругают его и повезут в больницу.