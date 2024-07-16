Постоялец все равно заплатит. Как отразится новый туристический налог на отелях и гостях Петербурга

Плательщиками туристического налога, согласно поправкам в Налоговый кодекс, будут компании и ИП, оказывающие гостиничные услуги. В 2025 году размер платежа не должен превышать 1% от оборота, в 2026-м — не более 2%, в 2027-м — не более 3%, в 2028 — не более 4%, а в 2029 — не более 5%. Также власти города смогут вводить дифференцированные ставки с учетом сезонности и категории отеля. Например, процент сбора может быть больше в пятизвездочных гостиницах, а в трехзвездочных меньше. Налог с размещения льготных категорий граждан взиматься не будет. Власти города смогут дополнить перечень исключений, приведенный в федеральном законе. «Фонтанка» направила запрос в комитет по развитию туризма о планах по ставке туристического налога.