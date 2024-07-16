20 учителей Иркутской области получат премию губернатора в 100 тысяч

В Иркутской области определили 20 победителей конкурса «Лучший учитель». Наградой станет губернаторская премия в размере 100 тысяч рублей. Деньги получат педагоги начальной и средней школы, преподающие самые разнообразные предметы. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
«Мы должны всесторонне поддерживать и мотивировать педагогов, которые добиваются выдающихся результатов в обучении и воспитании подрастающего поколения. Труд, преданность профессии и достижения в педагогической деятельности по праву заслуживают высокой оценки», — прокомментировал Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.
Отмели преподавателей из Иркутска, Шелехова, Ангарска, Братска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, Тулуна и из Иркутского, Нижнеудинского, Осинского, Боханского, Чунского районов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 1 сентября в школах отменят ОБЖ и технологию. Вместо них будут преподавать основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР) и труд.