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У аэродрома Мочище закроют проезд 28 июля

28 июля пройдет авиафестиваль «За нашу Победу — на взлет!».

Проезд для автомобилей будет перекрыт.

«Временное прекращение движения транспорта будет действовать с 6 до 17 часов,» — сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог НСО.

Трассу на Сокур и в направлении поселка Октябрьский также перекроют для исключения пробок в районе аэродрома. Проезд будет доступен по паспорту жителям с пропиской в Новосибирской области. Для остальных — доступен Северный объезд и общественный транспорт.

Напомним, что фестиваль проводится в поддержку Вооруженный сил РФ. В авиашоу примут участие группы высшего пилотажа «Русские витязи», воздушных судов ВКС России, эскадрильи «РУСЬ» и пилотажной группы «Барсы».