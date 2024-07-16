У аэродрома Мочище закроют проезд 28 июля

Проезд для автомобилей будет перекрыт.
«Временное прекращение движения транспорта будет действовать с 6 до 17 часов,» — сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог НСО.
Трассу на Сокур и в направлении поселка Октябрьский также перекроют для исключения пробок в районе аэродрома. Проезд будет доступен по паспорту жителям с пропиской в Новосибирской области. Для остальных — доступен Северный объезд и общественный транспорт.
Напомним, что фестиваль проводится в поддержку Вооруженный сил РФ. В авиашоу примут участие группы высшего пилотажа «Русские витязи», воздушных судов ВКС России, эскадрильи «РУСЬ» и пилотажной группы «Барсы».