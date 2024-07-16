Больше 100 подтопленцев в Дальнереченске получили по 100 тысяч рублей

Власти напомнили, что выплата в размере 10 тысяч рублей полагается при подтоплении жилья на 10 сантиметров и более или при повреждении фундамента, стен, полов. 50 тысяч рублей направляют тем, кто частично утратил имущество первой необходимости или у человека нет возможности его восстановить, а 100 тысяч рублей — при полной утрате.