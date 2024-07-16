Больше 100 подтопленцев в Дальнереченске получили по 100 тысяч рублей

Жители Дальнереченска, пострадавшие во время паводков, получат почти 44 миллиона рублей. Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, власти направили уже 1606 выплат.
По информации краевого министерства труда и социальной политики, более 1000 выплат в размере 10 тысяч рублей направили по заявлениям на единовременную помощь, 432 человека получили по 50 тысяч рублей из-за частичной утраты имущества, более 100 человек — по 100 тысяч рублей за полную утрату.
Власти напомнили, что выплата в размере 10 тысяч рублей полагается при подтоплении жилья на 10 сантиметров и более или при повреждении фундамента, стен, полов. 50 тысяч рублей направляют тем, кто частично утратил имущество первой необходимости или у человека нет возможности его восстановить, а 100 тысяч рублей — при полной утрате.
Подать заявление на получение выплаты необходимо до 4 сентября. Сделать это можно с помощью Госуслуг, в местной администрации или в МФЦ. Нужно принести с собой паспорт, свидетельство о рождении детей, СНИЛС и банковские реквизиты.
Заполняя заявление, необходимо указать адрес фактического проживания, кроме того их нужно заполнить на каждого пострадавшего, в том числе и ребенка.