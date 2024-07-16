Казахстан хочет запретить ввоз авто старше 7 лет в ЕАЭС, куда входит Беларусь

Казахстан инициирует запрет на ввоз в страны ЕАЭС, куда входит и Беларусь, автомобилей старше 7 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента интеграции и международного сотрудничества министерства промышленности Казахстана Адилбека Бектибаева.
По словам чиновника, это новшество касается прежде всего казахстанского рынка, но Казахстан вынесет на заседание совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) материалы для внесения изменений в техрегламент документов для всех 5 стран ЕАЭС.
«Если все пять стран нас поддержат, единогласно, то в целом на территорию союза не будут ввозиться такие транспортные средства», — подчеркнул чиновник и особо отметил, что его страна намеревается создать такие условия, которые не позволят гражданам завозить автомобили не для личного пользования.