Казахстан хочет запретить ввоз авто старше 7 лет в ЕАЭС, куда входит Беларусь

«Если все пять стран нас поддержат, единогласно, то в целом на территорию союза не будут ввозиться такие транспортные средства», — подчеркнул чиновник и особо отметил, что его страна намеревается создать такие условия, которые не позволят гражданам завозить автомобили не для личного пользования.