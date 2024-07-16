20 педагогов региона получат премии Губернатора Иркутской области

В регионе определили 20 победителей конкурса. Размер премии, которая выплачивается единовременно каждому победителю, составляет 100 тысяч рублей.
«Мы должны всесторонне поддерживать и мотивировать педагогов, которые добиваются выдающихся результатов в обучении и воспитании подрастающего поколения. Труд, преданность профессии и достижения в педагогической деятельности по праву заслуживают высокой оценки», — отметил Игорь Кобзев.
Победителей конкурсного отбора определяла экспертная комиссия. Был составлен рейтинг конкурсантов на основе представленных соискателями информационно-аналитических материалов.
Среди основных требований к участникам конкурса — наличие среднего профессионального или высшего образования, стаж педагогической работы в школе не менее трех лет. В перечне критериев, по которым оценивались конкурсанты, — наличие собственных педагогических разработок, образовательные достижения обучающихся у учителя в урочной и внеурочной деятельности, результативность использования образовательных технологий, участие учителя в научно-практических мероприятиях, профессиональное развитие, внеурочная работа и многое другое.
В 2024 году в двадцатку победителей вошли педагоги из Иркутска, Шелехова, Ангарска, Братска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, Тулуна и Иркутского, Нижнеудинского, Осинского, Боханского, Чунского районов. Среди них — учителя начальной школы, русского и иностранного языка, математики, физики, биологии, истории и обществознания, физической культуры, информатики, основ безопасности жизнедеятельности.
Кроме того, 23 учителя Иркутской области участвуют в федеральном конкурсном отборе на получение денежного поощрения в размере 200 тысяч рублей. Итоги этого конкурса станут известны в августе 2024 года, уточняет пресс-служба Правительства региона.