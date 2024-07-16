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Волгоградцам запретят заходить в «заброшку» в Советском районе

Прокуратурой Советского района Волгограда по обращению местных жителей проведена проверка полноты исполнения горадминистрацией обязанностей собственника недвижимости.

Установлено, что в Советском районе расположено нежилое здание 1988 года постройки. Его площадь составляет 864,9 кв. м, а собственником является администрация города.

Как сообщили в прокуратуре региона, объект недвижимости представляет собой разрушающееся кирпичное здание с проемами вместо окон и дверей. «Заброшка» не соответствует пожарным, санитарным и иным строительным нормам, что создает угрозу для жизни горожан.

Согласно законодательству, если собственник прекращает эксплуатацию здания, то он должен ограничить доступ к сооружению и утилизировать строительный мусор.

Прокуратура потребовала от администрации ограничить доступ в заброшенный объект недвижимости. Решением суда иск прокурора удовлетворен в полном объеме. Исполнение решения суда проконтролируют в надзорном органе.

Прокуратура