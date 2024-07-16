Волгоградцам запретят заходить в «заброшку» в Советском районе

Как сообщили в прокуратуре региона, объект недвижимости представляет собой разрушающееся кирпичное здание с проемами вместо окон и дверей. «Заброшка» не соответствует пожарным, санитарным и иным строительным нормам, что создает угрозу для жизни горожан.