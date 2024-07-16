В Бурабае зацвел редкий цветок

До этого, 12 июня 2024 года, сотрудники парка призывали всех бережно относиться к природе и не оставлять мусор на ветках деревьев. В их обращении было сказано, что деревья в национальном парке страдают от завязок, оставленных на ветках. По их данным, «завязки из целлофана, ткани и пластиковых волокон перекрывают рост веток и наносят вред растениям. С каждым днем деревья сохнут, теряя свою силу и красоту».