Нынешнее лето в Башкирии выдалось жарким для всех чрезвычайных служб

— И самое, наверное, трагичное, что в ряде случаев буквально в 100 метрах находится официальный пляж, но люди выбирают все равно не то место, где безопасно можно отдыхать, — продолжает он. — Например, в Уфе чуть выше пляжа «Солнечный» находится место несанкционированного отдыха. И там погиб иностранный студент — он не умел плавать, потому что на его родине таких водоемов нет. Поэтому всем рекомендуем выбирать аттестованные пляжи, где есть спасатели и обследовано дно. В этих местах купаться безопасно.