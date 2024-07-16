Нынешнее лето в Башкирии выдалось жарким для всех чрезвычайных служб

В течение трех недель погода в республике удивила такими редкими явлениями, как дождевой паводок, смерч и настоящее торнадо. По словам председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова, благодаря своевременному оповещению населения удалось избежать серьезных последствий и человеческих жертв.
— Все службы были готовы к экстренной ситуации, — уверяет председатель башкирского спасательного ведомства.
Кирилл Сергеевич отмечает, что дождевой паводок в республике случается не так часто.
— Сегодня мы наблюдаем, как на крупных реках, как Белая, уровень воды местами увеличился более чем на два метра, — констатирует он. — Также он поднялся в Инзере и Юрюзани. Это связано с тем, что в горах прошли большие ливни и вся вода пошла в русла рек. Мы заблаговременно оповещали население через смс-сообщения, что предполагается серьезная непогода.
Г-н Первов констатирует, что метеорологи Башкирии дают подробные прогнозы.
— Где-то за два дня уже точно можно погоду предугадать и предсказать, — уверен он. — И поэтому, когда к нам поступают предупреждения об ухудшении погодных условий, мы незамедлительно оповещаем население и соответствующие службы. Они находятся в повышенной готовности и в случае необходимости незамедлительно реагируют.
Оказывается, этим летом из-за ливней глубина подтопления в населенных пунктах доходила до 70 сантиметров. Были подтоплены участки дорог в трех районах республики. Сегодня ситуация на северо-востоке стабилизировалась. Река Юрюзань вошла в русло. Пункты временного размещения, куда поселяют жителей из затопленных территорий, не понадобились — через три дня вода ушла.
— Когда вода в реках начала подниматься, спасатели, пожарные, совместно с администрациями, где это было необходимо, провели обход и предложили эвакуироваться, но никто не согласился, — сообщил Кирилл Первов. — Тем не менее мы оказывали помощь населению, чьи придомовые территории оказались затопленными. Например, помогали передвинуть какие-то вещи или эвакуировали жильцов из дома до сухого участка дороги.
Председатель спасательного ведомства Башкирии отметил, что теперь, благодаря ливням, в республике стало меньше лесных пожаров.
— С точки зрения возникновения лесных пожаров в этом году природа благоволит, — отмечает он. — Погода влажная. С начала года в регионе зафиксировали всего восемь лесных пожаров. В прошлом году их уже было к этому времени более 100. В основном, причиной возгораний был человеческий фактор.
С наступлением жаркой погоды люди устремились к воде. По словам Кирилла Первова, с начала года в водоемах республики погиб уже 21 человек. Среди них есть и дети.
— И самое, наверное, трагичное, что в ряде случаев буквально в 100 метрах находится официальный пляж, но люди выбирают все равно не то место, где безопасно можно отдыхать, — продолжает он. — Например, в Уфе чуть выше пляжа «Солнечный» находится место несанкционированного отдыха. И там погиб иностранный студент — он не умел плавать, потому что на его родине таких водоемов нет. Поэтому всем рекомендуем выбирать аттестованные пляжи, где есть спасатели и обследовано дно. В этих местах купаться безопасно.
По словам Кирилла Первова, в большинстве случаев взрослые тонут, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
— Тогда человек не может правильно рассчитать свои силы и температуру воды, — поясняет он. — Маленькие дети тонут, когда за ними нет соответствующего присмотра. Подростки, которые считаются себя взрослыми, чаще купаются в карьерах, где очень крутой берег и сразу большая глубина. Они начинают, например, активно играть в воде и просто могут попасть в какую-то яму. И, к сожалению, из-за этого гибнут.
Глава регионального спасательного ведомства советует жителям республики прислушиваться к рекомендациям экстренных служб, чтобы быть готовыми к возможным экстренным ситуациям.
— Когда приходят смс-сообщение о том, что ожидаются неблагоприятные погодные условия, то нужно отказаться от дальних и туристических поездок, — советует Кирилл Сергеевич. — Нужно по возможности остаться в дома или в тех помещениях, где минимальное количество открытых пространств и окон. Сильный ветер может стать причиной падения деревьев, ограждений и обрыва проводов, может разбить стекло. В России уже были смертельные случаи, когда деревья падали на туристические палатки, установленные под ними.
Г-н Первов разъяснил, что, если вы стали свидетелем смерча или торнадо, нужно постараться оставаться в закрытом помещении.
— Если находитесь в городе, то это может быть, например, подъезд какого-то дома или подземный переход, — советует он. — Если находитесь в поле и некуда спрятаться, то необходимо лечь на землю сильно распластавшись. И если будет усиление ветра, то в таком положении человек будет находиться в максимальной безопасности.
Также председатель республиканского Госкомитета по ЧС разъяснил, что нужно делать, чтобы не стать жертвой молнии.
— Если застала такая непогода в дороге, то лучше остановиться где-то на обочине, осторожно выйти из машины и переждать где-то в безопасном месте, но ни в коем случае, не под деревьями, — рассказал он. — Вообще автомобиль снабжен необходимой защитой от грозовых ударов, поэтому и в машине безопасное место, но только если нет сильного ветра. Нужно остановиться и отключить все приборы, в том числе сотовые телефоны, потому что молния реагирует на излучение.