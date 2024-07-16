Руководителю золотодобывающей компании в Башкирии грозит реальный срок.

Как ранее сообщал «Башинформ», благодаря деятельности межведомственной комиссии, в республике удалось ликвидировать вольницу в сфере недропользования. В частности, с 2022 года у недобросовестных недропользователей аннулировано 13 лицензий на добычу россыпного золота. Федеральным агентством по недропользованию прекращены работы по поиску марганцевой руды на Файзуллинской площади в Абзелиловском и Баймакском районах. По инициативе Главы республики в Зауралье до 2030 года введен запрет на поиск новых золотоносных месторождений. С нарушителей закона взыскивают многомиллионные штрафы, эти средства пойдут на рекультивацию нарушенных земель.