Руководителю золотодобывающей компании в Башкирии грозит реальный срок.

ГУ ФССП по Башкирии сообщает об окончании уголовного дела по факту злостного неисполнения решения суда ООО «Гасадд». Материалы дела с обвинительным актом направлены Учалинскому межрайонному прокурору. Ранее, в сентябре 2023 года, на исполнение в подразделения судебных приставов были предъявлены исполнительные документы в отношении ООО «Альтинвест» и ООО «Гасадд» о разработке проекта и проведения рекультивации земельного участка сельхозназначения в Учалинском районе. Дознавателями было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда).
В 2021 году после выявленных многочисленных нарушений со стороны ООО «Гасадд» деятельность предприятия была приостановлена, а лицензия на добычу драгоценных металлов — аннулирована. Однако это не помешало золотодобытчику под видом восстановления нарушенных земель нелегально производить добычу золотоносного песка. Деятельность компании стала предметом детального рассмотрения со стороны межведомственной комиссии по недропользованию, созданной в 2021 году по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова.
Деятельность недобросовестных золотодобытчиков привела к уничтожению плодородного слоя на площади 61,7 га. В соответствии с Земельным кодексом РФ лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель, обязаны обеспечить их рекультивацию. Решение суда о разработке проекта рекультивации и восстановлении поврежденной почвы вступило в законную силу в феврале 2023 года.
В ходе расследования установлено, что директор ООО «Гасадд», игнорируя и достоверно зная о вступившем в законную силу решении суда и возбужденном исполнительном производстве, продолжал с помощью специализированной техники и оборудования, предназначенных для добычи полезных ископаемых, осуществлять работы, не связанные с рекультивацией. Руководителю компании грозит до двух лет лишения свободы.
По результатам расследования уголовного дела руководителю Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.
Как ранее сообщал «Башинформ», благодаря деятельности межведомственной комиссии, в республике удалось ликвидировать вольницу в сфере недропользования. В частности, с 2022 года у недобросовестных недропользователей аннулировано 13 лицензий на добычу россыпного золота. Федеральным агентством по недропользованию прекращены работы по поиску марганцевой руды на Файзуллинской площади в Абзелиловском и Баймакском районах. По инициативе Главы республики в Зауралье до 2030 года введен запрет на поиск новых золотоносных месторождений. С нарушителей закона взыскивают многомиллионные штрафы, эти средства пойдут на рекультивацию нарушенных земель.