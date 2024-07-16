Приморские воды заполонили ядовитые медузы

Медузы активно двигаются, поднимаясь к поверхности куполом вверх, переворачиваются и, распустив щупальца, плавно опускаются вниз (именно в этот период и наиболее вероятно поражение купающегося человека). Обычно же медузы «висят» при помощи присосок на листьях зостеры (морская трава — прим. ред.) или водорослей, подстерегая своих жертв — мелких ракообразных.