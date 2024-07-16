Приморские воды заполонили ядовитые медузы

Отдыхающих на пляжах Приморья призвали проявлять бдительность. У берегов региона всё чаще замечают медуз-крестовиков. Специалисты назвали пляжи Владивостока, где велика опасность столкнуться с крестовиками. Чем опасны эти медузы — в материале «АиФ — Приморье».
Вода опасно прогрелась.
Медузы появляются, когда прибрежные воды максимально прогреваются. В естественной среде крестовики плохо заметны, и это увеличивает шанс непредвиденной встречи их с человеком.
В акватории Владивостока скопление медуз может достигать нескольких десятков на квадратный метр. Как пояснили в Национальном научном центре морской биологии, крестовики живут на небольшой глубине в тихих песчаных бухтах с зарослями морских водорослей и трав.
Медузы активно двигаются, поднимаясь к поверхности куполом вверх, переворачиваются и, распустив щупальца, плавно опускаются вниз (именно в этот период и наиболее вероятно поражение купающегося человека). Обычно же медузы «висят» при помощи присосок на листьях зостеры (морская трава — прим. ред.) или водорослей, подстерегая своих жертв — мелких ракообразных.
Пик их появления отмечается в первой половине июля, медузы исчезают к концу августа — началу сентября.
Гидроидные медузы гонионемусы, а именно так по-научному называют крестовиков, широко распространены в Северном полушарии. На азиатском побережье Тихого океана живут на севере в Японском море, у берегов Приморья, Японских и Южных Курильских островов.
В акватории Владивостока крестовики чаще всего встречаются в бухтах, где вблизи есть источник пресной воды. Опасными называют Угловой залив, акватории на Санаторной, Чайке, бухту Тавайза, бухту Бабкина и бухту Парис.
Во Владивостоке уже зафиксировали первые случаи обращений к медикам пострадавших от медуз.
Чем опасен крестовик?
Встреча крестовика с человеком может быть опасна. В отделении острых отравлений Владивостокской клинической больницы № 2 пояснили, что токсин стрекательных клеток, попадая на кожу, способен вызвать аллергические реакции. Он вызывает боль и другие местные проявления, наиболее часто ожог локализуется на груди, животе и ногах.
В момент поражения ощущается жжение, которое может сопровождаться отёком и повышением температуры. Развивается вялость, иногда с болью в мышцах и суставах. Ощущается местный жар или, напротив, заметное охлаждение кожи, усиливаются болевые ощущения в пальцах рук и ног. Люди могут быть возбуждены, беспокойны, стараются найти удобное положение для тела.
При значительной болевой форме симптомы отличаются резкими болями в мышцах и в области суставов груди и поясницы. В редких случаях контакт с крестовиком может обернуться сердечным приступом или анафилактическим шоком. Особенно опасны такие поражения для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Чтобы избежать встречи с крестовиком, специалисты не советуют купаться в местах, заросших морской травой и водорослями.
Что делать, если ужалила медуза?
Если всё же это произошло, специалисты рекомендуют немедленно выйти на берег, стереть с кожи остатки ядовитых щупалец и промыть ожог пресной водой, принять обезболивающие и противоаллергические препараты. Ни в коем случае не стоит употреблять алкоголь — при ожоге медузы он крайне вреден.
В Национальном научном центре морской биологии говорят, что заслуживает внимания также опыт зарубежных учёных: они рекомендуют протирание 3−10-процентным раствором уксусной кислоты. Лечение обычно не превышает 3−4 дней.
В случае ухудшения самочувствия следует обратиться в токсикологический центр или в любое медицинское учреждение.