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На улице 20-летия Октября в Воронеже построили поликлинику

Скоро жители Ленинского района получат еще одну поликлинику на 400 пациентов в смену.

Строительство семиэтажного объекта уже закончено и в медучреждение подбирают медперсонал. Об этом 15 июля сообщил губернатор Воронежской области.

— Завершили строительство и получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Осталось оформить право собственности на объект и передать его на баланс медицинской организации. Времени не теряем, начали поставку мебели и оборудования.

сообщил Александр Гусев

Средства на новую поликлинику — 434 миллиона рублей — облцентр получил в рамках проекта «Здравоохранение». В медучреждении будут рентгеновский и аптечный блоки, инфекционное, эндоскопическое, реабилитационное, хирургическое отделения, лаборатория и центр физиотерапии и иммунопрофилактики.

медицина
строительство