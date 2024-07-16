Журналист Александр Беляев скончался в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на 68 году жизни скончался известный уральский журналист Александр Беляев. Он работал во многих свердловских СМИ, в том числе в «Уральском рабочем», «Российской газете», «Уральском меридиане», «МК-Урал», «Комсомольской правде».
После того, как в 2019 году Александру ампутировали ногу из-за болезни, он писал колонки о жизни колясочника в Екатеринбурге для одного из городских порталов.
Беляев умер 14 июля. Редакция «АиФ-Урал» выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам журналиста.