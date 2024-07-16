Фотоловушки помогли найти черных лесорубов в Иркутской области

Так, в Зиминском районе местный житель выбросил в лесу сухие ветки и стеклянные бутылки, которые могли стать причиной пожара. А другой мужчина избавился от мусора, выкинув его прямо в окно автомобиля. Устройство зафиксировало номер машины, владельца быстро нашли. Сейчас обоим грозит административный штраф.