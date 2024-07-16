Фотоловушки помогли найти черных лесорубов в Иркутской области

На данный момент в лесах региона работает 61 фотоловушка. С их помощью сотрудники лесничества могут отследить нарушителей, которые незаконно рубят лес, мусорят и пренебрегают правилами пожарной безопасности. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.
Так, в Зиминском районе местный житель выбросил в лесу сухие ветки и стеклянные бутылки, которые могли стать причиной пожара. А другой мужчина избавился от мусора, выкинув его прямо в окно автомобиля. Устройство зафиксировало номер машины, владельца быстро нашли. Сейчас обоим грозит административный штраф.
Кроме того, удалось отследить черных лесорубов в Тулунском, Заларинском и Усть-Удинском районах. Ущерб составил 683 тысячи рублей, заведено три уголовных дела.
— Мы видим, что от фотоловушек уже есть эффект в борьбе с нарушителями. Поэтому мы закупим еще 80 таких приспособлений и установим их, — отметил министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.
До этого фотоловушки работали лишь в тестовом режиме. Сейчас же запись ведется круглосуточно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за последние сутки в Иркутской области потушили шесть лесных пожаров.