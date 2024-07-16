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Из-за ремонта Шакшинского моста в Уфе изменили маршрут автобуса № 139

Об этом сообщает Минтранс республики.

Из-за ремонта Шакшинского моста в Уфе изменена схема движения маршрута № 139. В Минтрансе Башкирии сообщили, что это сделано для минимизации неудобств для пассажиров.

Маршрут автобуса следующий:

Северный автовокзал — Колхозный рынок (ул. Кольцевая) — ул. Вологодская — Стадион Гастелло — Сельско-Богородская — проспект Салавата Юлаева — Восточный выезд — трасса М-5 — от остановки д. Верный далее по маршруту.

Время отправления автобуса с Северного автовокзала — 8:45 и 17:35, а с остановки «Тикеево» — 10:30 и 19:30.

«Возможно отклонение от графика из-за увеличения протяжённости маршрута», — отметили в ведомстве.