Из-за ремонта Шакшинского моста в Уфе изменили маршрут автобуса № 139

Из-за ремонта Шакшинского моста в Уфе изменена схема движения маршрута № 139. В Минтрансе Башкирии сообщили, что это сделано для минимизации неудобств для пассажиров.
Маршрут автобуса следующий:
Северный автовокзал — Колхозный рынок (ул. Кольцевая) — ул. Вологодская — Стадион Гастелло — Сельско-Богородская — проспект Салавата Юлаева — Восточный выезд — трасса М-5 — от остановки д. Верный далее по маршруту.
Время отправления автобуса с Северного автовокзала — 8:45 и 17:35, а с остановки «Тикеево» — 10:30 и 19:30.
«Возможно отклонение от графика из-за увеличения протяжённости маршрута», — отметили в ведомстве.