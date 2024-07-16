Несмотря на жару: ходить в лес запрещено только в одном районе Беларуси

Несмотря на жаркую погоду, которая в последнее время установилась в Беларуси, в других районах запретов нет.
В восьми районах фиксируется третий класс пожарной опасности, из-за этого там сейчас действуют ограничения на посещение лесов.
Так, желтым цветом на карте Минлесохоза окрашены четыре района Гродненской области — Вороновский, Зельвенский, Лидский и Слонимский, а также по два района в Минской и Гомельской: Борисовский и Крупский, а также Лоевский и Хойникский.
Запреты и ограничения
В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.
Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.
Синоптики и МЧС предупреждают
Белгидромет объявил на вторник оранжевый уровень опасности из-за жары. По прогнозам синоптиков, в дневные часы на большей части территории страны температура воздуха достигнет +30…+34°С, а местами по югу республики воздух прогреется до +35°С.
В МЧС предупреждают, что среди факторов опасности такой жаркой погоды — нарушение электроснабжения, возникновение природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.