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Несмотря на жару: ходить в лес запрещено только в одном районе Беларуси

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Минлесхоз Беларуси ввел запрет на посещение лесных массивов в Брагинском районе Гомельской области, это следует из данных интерактивной карты лесного ведомства республики.

Источник: Sputnik.by

Несмотря на жаркую погоду, которая в последнее время установилась в Беларуси, в других районах запретов нет.

В восьми районах фиксируется третий класс пожарной опасности, из-за этого там сейчас действуют ограничения на посещение лесов.

Так, желтым цветом на карте Минлесохоза окрашены четыре района Гродненской области — Вороновский, Зельвенский, Лидский и Слонимский, а также по два района в Минской и Гомельской: Борисовский и Крупский, а также Лоевский и Хойникский.

Запреты и ограничения

В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.

Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.

Синоптики и МЧС предупреждают

Белгидромет объявил на вторник оранжевый уровень опасности из-за жары. По прогнозам синоптиков, в дневные часы на большей части территории страны температура воздуха достигнет +30…+34°С, а местами по югу республики воздух прогреется до +35°С.

В МЧС предупреждают, что среди факторов опасности такой жаркой погоды — нарушение электроснабжения, возникновение природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

экология