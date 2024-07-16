Температура поднимется до 34 градусов в Хабаровском крае

На севере местами пройдут кратковременные дожди и ливни. В Охотском и имени Полины Осипенко районах осадков не будет. Ночью температура воздуха поднимется от девяти до 21 градуса, днем — до 13−32. Ветер различных направлений, до 14 метров в секунду.