Температура поднимется до 34 градусов в Хабаровском крае

Синоптики ФГБУ «Дальневосточное УГМС» составили прогноз погоды на 17 июля. По из данным, опасных метеоявлений в Хабаровском крае не ожидается. В единичных районах пройдут дожди, в регионе будет жарко. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице — без дождей. Ночью 19−21 градус, днем — 30−32. Ветер южный, до 10 метров в секунду.
В южных районах осадков не прогнозируют. Ночью столбики термометра поднимутся до 17−22 градусов, днем — до 29−34. Ветер юго-западный подует с силой до 10 метров в секунду.
В центральной части Хабаровского края кратковременные дожди обещают только в Верхнебуреинском районе днем. Ночью по прогнозу 17−22 градуса, днем — 24−34. Ветер южных направлений, до 11 метров в секунду.
На севере местами пройдут кратковременные дожди и ливни. В Охотском и имени Полины Осипенко районах осадков не будет. Ночью температура воздуха поднимется от девяти до 21 градуса, днем — до 13−32. Ветер различных направлений, до 14 метров в секунду.