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В Аксайском районе открылся глэмпинг

Жители Ростовской области смогут отдохнуть на территории глэмпинга в Аксайском районе.

Источник: администрация Аксайского района

В Аксайском районе начал работать глэмпинг. Об этом сообщили местные власти на официальной странице.

Место отдыха уже приняло первых туристов. Территория глэмпинга расположилась в Ольгинском сельском поселении, в районе трассы М-4 «Дон». Рядом с местом отдыха есть пруд, который образовался на месте песчаного карьера. Отметим, что субсидия на обустройство глэмпинга была выделена в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

На территории находятся 50 номеров площадью 20 квадратных метров.

туризм и отдых