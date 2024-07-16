В Аксайском районе открылся глэмпинг

Место отдыха уже приняло первых туристов. Территория глэмпинга расположилась в Ольгинском сельском поселении, в районе трассы М-4 «Дон». Рядом с местом отдыха есть пруд, который образовался на месте песчаного карьера. Отметим, что субсидия на обустройство глэмпинга была выделена в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».