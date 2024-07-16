Солнце прогреет воздух в Петербурге до +27 градусов 16 июля

Погода в Петербурге 16 июля порадует солнцем и теплом. Столбик термометра сегодня задержится на отметках в пределах от +25 до +27 градусов. А облака на небе хоть и будут появляться, но они не принесут с собой осадки. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.