Солнце прогреет воздух в Петербурге до +27 градусов 16 июля

Погода в Петербурге 16 июля порадует солнцем и теплом. Столбик термометра сегодня задержится на отметках в пределах от +25 до +27 градусов. А облака на небе хоть и будут появляться, но они не принесут с собой осадки. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
— Сегодня погодные условия в Северной столице сформирует периферия скандинавского антициклона. В такой ситуации при переменной облачности осадков в регионе не ожидается, а температурные показатели будут расти, — указал синоптик.
Ветер будет дуть западного направления со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
В среду, 17 июля, в дневное время осадков не ожидается, а температура поднимется до +29 градусов. Но, как ранее отмечал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, вечером к городу подойдет атмосферный фронт, который принесет дожди.