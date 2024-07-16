Случаи менингита зафиксированы в Краснобаковском районе

Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воды в ближайших водоемах и водопроводных сетях. Энтерoвирусов обнаружено не было. Вместе с тем ведомство обращает внимaние, что в Крaсных Бaках разрешенные для купaния пляжи отсутствуют.