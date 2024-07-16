В Москве подготовили для детей множество активностей для летнего отдыха

По его словам, в Парке Горького в Музыкальном салоне проходят встречи книжного клуба для подростков «Школьное чтение 2.0». В них принимают участие современные авторы и литературные критики. Так, 20 июля здесь пройдет соревнование по ориентированию на местности «Рогейн: по следам культуры». Для детей предусмотрен отдельный зачет, а также впервые пройдет семейный зачет.