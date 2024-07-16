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В Москве подготовили для детей множество активностей для летнего отдыха

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Множество развлечений для летнего отдыха детей подготовили в столичных парках. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Источник: Freepik

«Многие юные москвичи проводят время за городом. А для тех, кто остался в Москве, мы подготовили множество активностей на любой вкус и возраст. Жарким летним днем приятнее всего проводить время на свежем воздухе в одном из московских парков», — написал Собянин.

По его словам, в Парке Горького в Музыкальном салоне проходят встречи книжного клуба для подростков «Школьное чтение 2.0». В них принимают участие современные авторы и литературные критики. Так, 20 июля здесь пройдет соревнование по ориентированию на местности «Рогейн: по следам культуры». Для детей предусмотрен отдельный зачет, а также впервые пройдет семейный зачет.

Мэр отметил, что в ландшафтном парке «Митино» работает Школа юного археолога. Дети изучают историю, занимаются раскопками в 12-метровой археологической песочнице, узнают азы профессии археолога, участвуют в мастер-классах по гончарному мастерству, изготавливают краски и оттиски странички Азбуковника Ивана Федорова, учатся стрельбе из лука и современному мечевому бою.

Кроме того, Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных подготовила образовательный интенсив для детей и взрослых — «IX Московская международная Летняя школа в Гнесинке». «А в августе еще одним местом притяжения для юных музыкантов станет IV Международный музыкальный фестиваль “Gnessin Air на Знаменке”, — добавил мэр.

Кроме того, Собянин подчеркнул, что для детей участников специальной военной операции от 7 до 13 лет Единый центр поддержки на Береговом проезде подготовил активные игры и мастер-классы, тренинги и квесты, тематические прогулки и экскурсии — занятия проходят по будням с 8:00 и до 18:00.