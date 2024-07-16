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Три омских трамвая поедут по укороченным маршрутам

Однако большинство пассажиров изменений не почувствуют.

Источник: Om1.ru

В Омске в очередной раз закроют на капитальный ремонт трамвайные пути на улице Челюскинцев, от 5-й Северной до 8-й Восточной.

Ремонт будет идти две ночи — с 16 на 17, а также с 18 на 19 июля. На время работ трамваи маршрутов поедут по укороченному пути:

  • маршруты 1 и 4 — от ПО «Полёт» до остановки «Улица 11-я Ремесленная» в направлении Амурского посёлка;
  • маршрут 7 — от улицы Стрельникова до остановки «Улица 11-я Ремесленная» в направлении Амурского посёлка.

Ограничения будут действовать:

  • с 16 июля в 20:30 — до 17 июля в 5:30;
  • с 18 июля в 20:30 — до 19 июля в 5:30.

Пути на Челюскинцев закрывают с определённой частотой. Последний раз это происходило в ночь на 12 июля. Впрочем, благодаря позднему часу, на пассажиров такие перекрытия влияют незначительно.