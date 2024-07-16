Холодную воду отключат в южной части Алматы на день

Согласно предупреждению «Алматы су», 18 июля с 9:00 до 15:00 будет приостановлена подача воды потребителям, расположенным в контуре: проспект Гагарина — проспект Аль-Фараби — улица Абиша Кекилбайулы — улица Малахова — улица Кожабекова.
«Временное отключение водоснабжения связано с плановыми и профилактическими работами на сетях водоснабжения. Своевременное выполнение работ по замене технологического оборудования позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением».