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Холодную воду отключат в южной части Алматы на день

В Алматы в южной части города отключат холодную воду 18 июля, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

Согласно предупреждению «Алматы су», 18 июля с 9:00 до 15:00 будет приостановлена подача воды потребителям, расположенным в контуре: проспект Гагарина — проспект Аль-Фараби — улица Абиша Кекилбайулы — улица Малахова — улица Кожабекова.

«Временное отключение водоснабжения связано с плановыми и профилактическими работами на сетях водоснабжения. Своевременное выполнение работ по замене технологического оборудования позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением».

отметили в организации.
ЖКХ