На фестивале в Златоусте выступит певец Сергей Трофимов

«В течение двух дней, с 27 по 28 июля, будут работать несколько фестивальных площадок: “Оружейники”, “Сценическая”, “Малая сцена”, “Реконструкция”, “Город мастеров”, площадка детских мастер-классов и другие. Для гостей готовят концерты, интерактивные программы, выставки, ярмарку, конкурсы. А 27 июля на главной сцене выступит российский певец Сергей Трофимов», — сказано на сайте туристско-информационного портала ЗГО.