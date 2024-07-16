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На фестивале в Златоусте выступит певец Сергей Трофимов

ЗЛАТОУСТ, 16 июля, ФедералПресс. В Златоусте в поселке Айский с 27 по 28 июля пройдет VII Всероссийский Бушуевский фестиваль украшенного холодного оружия. Хедлайнером мероприятия станет певец Сергей Трофимов.

Источник: Reuters

«В течение двух дней, с 27 по 28 июля, будут работать несколько фестивальных площадок: “Оружейники”, “Сценическая”, “Малая сцена”, “Реконструкция”, “Город мастеров”, площадка детских мастер-классов и другие. Для гостей готовят концерты, интерактивные программы, выставки, ярмарку, конкурсы. А 27 июля на главной сцене выступит российский певец Сергей Трофимов», — сказано на сайте туристско-информационного портала ЗГО.

Южноуральцам и гостям региона продемонстрируют уникальные изделия местных мастеров-оружейников. На фестивале расскажут об истории Златоуста и ремеслах. Гости праздника смогут попробовать себя в кузнице, или побыть художником-гравером.

До места проведения фестиваля будет организован трансфер. Для автомобилистов будет открыта парковка.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Челябинскую область с Днем металлурга поздравят Костюшкин, Клава Кока, «Иванушки International» и «На-На».

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