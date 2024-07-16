Для автомобилистов трассу «Обход Тольятти» откроют вечером 16 июля

«Плата за проезд ни 16 июля, ни в последующие несколько недель взиматься не будет. О дате начала взимания платы будет сообщено дополнительно», — отмечается в сообщении.
Движение по обходу Тольятти начнется после церемонии официального открытия дороги. Ввиду ограниченных возможностей по размещению на объекте гостей, участие в мероприятии примет узкий круг: руководители федеральных и региональных органов власти, представителей делового сообщества и средств массовой информации.
Напомним, накануне стало известно, что трассу «Обход Тольятти» откроют 16 июля в 10:00.
Скоростную дорогу длиной 99,7 км, включающую 39 мостов и путепроводов, в том числе мост через Волгу, построили за три с половиной года. Четырехполосная магистраль с разрешенной скоростью движения до 110 км/ч обеспечит кратчайший путь из регионов в столицу и обратно, разгрузит переправу через Волгу по Жигулевской ГЭС и уведет поток грузового транспорта с улиц города Тольятти. Она станет составной частью международного транспортного коридора «Запад — Восток». Дорога также сыграет важную роль в укреплении связей между регионами России.