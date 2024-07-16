В Челябинске собака два дня выживала в коллекторе с бурным течением

В челябинском поселке Каштак спасли собаку из коллектора.
Несчастное животное два дня провело посреди быстрого потока воды. Четвероногую узницу подземелья заметила жительница поселка. Не придумав, как помочь собаке, женщина стала звонить в экстренные службы.
— Сотрудники городской поисково-спасательной службы на водных объектах провели рискованную операцию: спасатель при помощи веревки спустился в люк, несмотря на сильный напор воды, — рассказали в челябинском Управлении безопасности.
Операция окончилась благополучно, собаку вызволили из западни.