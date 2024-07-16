Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске собака два дня выживала в коллекторе с бурным течением

В Челябинске собаку спасли из потока воды.

Источник: Комсомольская правда

В челябинском поселке Каштак спасли собаку из коллектора.

Несчастное животное два дня провело посреди быстрого потока воды. Четвероногую узницу подземелья заметила жительница поселка. Не придумав, как помочь собаке, женщина стала звонить в экстренные службы.

— Сотрудники городской поисково-спасательной службы на водных объектах провели рискованную операцию: спасатель при помощи веревки спустился в люк, несмотря на сильный напор воды, — рассказали в челябинском Управлении безопасности.

Операция окончилась благополучно, собаку вызволили из западни.