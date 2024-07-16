В Котово тайно ввели в эксплуатацию водовод за 700 млн

Между тем, администрация Котовского района официально не сообщала о завершении работ на водоводе, хотя жители неоднократно требовали отчета от чиновников, в какой стадии находится стройка. При этом котовчане интересовались этим не от праздного любопытства — ситуация с водоснабжением в городе день ото дня становится все невыносимее. Именно поэтому на введение в эксплуатацию ветки водопровода котовчане возлогали большие надежды и надеялись, что несколько сот миллионов рублей, выделенных из резервного фонда Волгоградской области, будут эффективно освоены, а ситуация с водой в городе улучшится.