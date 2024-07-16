Ракова: Результаты профтестирования теперь доступны московским школьникам в МЭШ

«Девятиклассникам, которые желают поступить в колледжи, оказывают всестороннюю помощь в выборе отраслей, специальностей и места обучения. Программа профориентации, запущенная в ноябре прошлого года, показала большой интерес старшеклассников к колледжам. Школьники проходили бесплатное тестирование, определяли свои сильные стороны, сферы интересов и подбирали специальность с помощью удобной функцией МЭШ. Благодаря этому сервису дети и их родители видят онлайн результаты профориентационного тестирования и персональные рекомендации по выбору колледжа от карьерных наставников, позволяющие сделать осознанный выбор», — сказала Анастасия Ракова.