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Ракова: Результаты профтестирования теперь доступны московским школьникам в МЭШ

Столичные девятиклассники и их родители с помощью сервиса Московской электронной школы (МЭШ) теперь могут узнать результаты профориентационного тестирования и ознакомиться с персональными рекомендациями по выбору колледжа от наставников. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Источник: Reuters

«Девятиклассникам, которые желают поступить в колледжи, оказывают всестороннюю помощь в выборе отраслей, специальностей и места обучения. Программа профориентации, запущенная в ноябре прошлого года, показала большой интерес старшеклассников к колледжам. Школьники проходили бесплатное тестирование, определяли свои сильные стороны, сферы интересов и подбирали специальность с помощью удобной функцией МЭШ. Благодаря этому сервису дети и их родители видят онлайн результаты профориентационного тестирования и персональные рекомендации по выбору колледжа от карьерных наставников, позволяющие сделать осознанный выбор», — сказала Анастасия Ракова.

Она уточнила, что с результатами тестирования можно ознакомиться в «Портфолио учащегося» электронного дневника, а во вкладке «Рекомендации» — с перечнем специальностей и топ-3 колледжей, рекомендованных экспертами.

Вице-мэр также напомнила, что в настоящее время в колледжах столицы идет приемная кампания — подать документы можно до 15 августа.

образование